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Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
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Московский зоопарк проведет тематические экскурсии для детей в День Победы 

РИА Новости 27 минут назад
Тематические интерактивные экскурсии и мастер-классы для детей проведет Московский зоопарк в День Победы, сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
"К грядущему празднику — Дню Победы Московский зоопарк приготовил специальную программу, которая будет посвящена миру и светлому будущему и предназначена для самых юных посетителей. Главная цель праздничного мероприятия — привить детям любовь к миру, в котором мы живем, к его неповторимой природе, научить их беречь животных, относиться ответственно к окружающей среде", — рассказал собеседник агентства.
Так, с 12 часов гостей зоопарка ждут тематические интерактивные экскурсии, посвященные птицам, насекомым, млекопитающим, рептилиям и амфибиям.
"В роли ведущих-лекторов выступят такие животные, как амурский тигр, дальневосточный леопард, божья коровка, пчелка и другие. Они не только расскажут детям о жизни обитателей зоопарка, но и сделают с ними памятные фотографии. Также гости зоопарка смогут поучаствовать в ряде мастер-классов и интерактивных игр", — отметил Саралиев.
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