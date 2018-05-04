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В Москве пройдет акция «День без турникетов»
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В Москве 11-12 мая пройдет акция «День без турникетов» в новом формате 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акция "День без турникетов" пройдет в новом формате 11-12 мая, заявил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин на пресс-конференции в пятницу.
"В этом году впервые акция будет сопровождаться развлекательной программой, включающей в себя экскурсии от известных блогеров, артистов и олимпийских чемпионов", — сказал он.
На территории одного из предприятий пройдет концерт, билеты на который разыграют на портале "Активный гражданин" или посредством соцсетей. Также на предприятиях проведут мастер-классы — например, по приготовлению мороженого или сладостей.
По словам Фурсина, число площадок, которые задействуют в акции, увеличили до 70, в ней примут участие, по ожиданиям властей, более 50 тысяч человек. Кроме того, возможно, "День без турникетов" будет проведен во время чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля).
"Скорее всего, будет принято решение проводить акцию чаще, в том числе и в период чемпионата мира", — сообщил он.
"День без турникетов" — экскурсионная акция московского правительства, благодаря которой жители города могут побывать на производствах и узнать, как делают продукты питания, напитки, косметику, часы, обувь, ткани и мебель. Акция впервые прошла в столице в 2012 году. В декабре 2017 года число предприятий, которые стали участниками "Дня без турникета", достигло почти 50.
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