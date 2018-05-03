В московских парках летом откроют три бассейна и 25 зон отдыха около воды

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Три бассейна и 25 зон отдыха у воды без купания будут работать в парках Москвы летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Мосгорпарка».

"В этом сезоне в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, бассейны будут работать в парке «Сокольники» (два стационарных) и в парке «Фили» (понтонный). Они начнут функционировать, как только — и если — позволит погода. Также в летнем сезоне будут функционировать зоны массового отдыха и зоны отдыха у воды без купания. Всего их будет 25", — говорится в сообщении.

В частности, подобные зоны откроются в парках «Красногвардейские пруды», Измайловский, Лианозовский, Гончаровский, у прудов «Радуга», «Сокольники», «Фили», 50-летия Октября, у зоны отдыха «Борисовские пруды», в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», «Алтуфьево», «Люблино», «Царицыно». Они также начнут работу, как только позволит погода, отметили в «Мосгорпарке».

Помимо этого, как рассказали в пресс-службе, московские парки предложат москвичам и гостям столицы необычные развлечения. Так, в усадьбе «Воронцово» можно научиться ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, в Измайловском парке — покататься на космическом фантастаре, а в саду им. Баумана есть возможность поучаствовать в квестах на английском языке.