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В московских парках летом откроют три бассейна и 25 зон отдыха около воды
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В московских парках летом откроют три бассейна и 25 зон отдыха около воды 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три бассейна и 25 зон отдыха у воды без купания будут работать в парках Москвы летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Мосгорпарка».
"В этом сезоне в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, бассейны будут работать в парке «Сокольники» (два стационарных) и в парке «Фили» (понтонный). Они начнут функционировать, как только — и если — позволит погода. Также в летнем сезоне будут функционировать зоны массового отдыха и зоны отдыха у воды без купания. Всего их будет 25", — говорится в сообщении.
В частности, подобные зоны откроются в парках «Красногвардейские пруды», Измайловский, Лианозовский, Гончаровский, у прудов «Радуга», «Сокольники», «Фили», 50-летия Октября, у зоны отдыха «Борисовские пруды», в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», «Алтуфьево», «Люблино», «Царицыно». Они также начнут работу, как только позволит погода, отметили в «Мосгорпарке».
Помимо этого, как рассказали в пресс-службе, московские парки предложат москвичам и гостям столицы необычные развлечения. Так, в усадьбе «Воронцово» можно научиться ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, в Измайловском парке — покататься на космическом фантастаре, а в саду им. Баумана есть возможность поучаствовать в квестах на английском языке.
"В парке «Сокольники» в рамках программы «Московское долголетие» пенсионеры смогут поиграть на бильярде совершенно бесплатно. Парк активно привлекает в программу людей в возрасте от 50 лет, проживающих в районах Сокольники, Преображенское и Богородское"", — добавили в «Мосгорпарке».
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