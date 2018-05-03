Три бассейна и зоны отдыха у воды без купания будут работать в московских парках летом

Об этом сообщили Агентству городких новостей «Москва» в пресс-службе Мосгорпарка. «В этом сезоне в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы , бассейны будут работать в парке «Сокольники» (два стационарных) и в парке «Фили» (понтонный). Они начнут функционировать, как только позволит погода. Также в летнем сезоне будут функционировать зоны массового отдыха и зоны отдыха у воды без купания. Всего их будет 25. В частности, подобные зоны откроются в парках «Красногвардейские пруды», «Измайловский», «Лианозовский», «Гончаровский», у прудов «Радуга», «Сокольники», «Фили», «50-летия Октября», у зоны отдыха «Борисовские пруды», в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», «Алтуфьево», «Люблино», «Царицыно», — говорится в сообщении. В пресс-службе также рассказали, что в летнем сезоне посетителей парка ждут необычные развлечения. «В усадьбе «Воронцово» можно научиться ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, в Измайловском парке — покататься на космическом фантастаре, а в саду им. Баумана есть возможность поучаствовать в квестах на английском языке. В парке «Сокольники» в рамках программы «Московское долголетие» пенсионеры смогут поиграть на бильярде совершенно бесплатно. Парк активно привлекает в программу людей в возрасте от 50 лет, проживающих в районах Сокольники, Преображенское и Богородское », — добавили в Мосгорпарке.