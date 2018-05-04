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Три бассейна и 25 зон отдыха у воды будут работать в московских парках
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Три бассейна и 25 зон отдыха у воды будут работать в московских парках 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Два стационарных бассейна будут работать в парке «Сокольники» и понтонный — в парке «Фили». Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Мосгорпарка», бассейны начнут функционировать сразу, как позволит погода.
Зоны отдыха у воды откроются в парке «Красногвардейские пруды», в Измайловском, Лианозовском, Гончаровском парках, у прудов «Радуга», «Сокольники», «Фили», 50-летия Октября, у зоны отдыха «Борисовские пруды», в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», «Алтуфьево», «Люблино», «Царицыно». Они также начнут работу, как только позволит погода.
Кроме того, парки предложат москвичам и гостям столицы необычные развлечения. В усадьбе «Воронцово» научат ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, в Измайловском парке — можно покататься на космическом фантастаре, а в саду имени Баумана — поучаствовать в квестах на английском языке.
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