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Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в парке «Сокольники»
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Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в парке «Сокольники» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в московском парке «Сокольники»; его участниками станут 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба Года добровольца в России.
"Летний сезон в Москве начнется с Большого фестиваля добровольцев, который пройдет 1-2 июня в парке «Сокольники». На мероприятии соберутся 10 тысяч волонтеров со всей страны, чтобы поделиться опытом реализации успешных инициатив и подвести промежуточные итоги Года добровольца в России", — говорится в сообщении.
Участников мероприятия ожидают пикник благотворительных и волонтерских организаций, творческие мастер-классы, встречи с послами Года добровольца, а также спортивные состязания и забеги, цирковые представления, кинопоказы и праздничный концерт с участием российских звезд, в том числе Quest Pistols Show, «Пиццы», Burito, МОТ, Юлианны Карауловой, Алексея Воробьева и других.
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