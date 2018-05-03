Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в парке «Сокольники»

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Большой фестиваль добровольцев пройдет 1-2 июня в московском парке «Сокольники»; его участниками станут 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба Года добровольца в России

"Летний сезон в Москве начнется с Большого фестиваля добровольцев, который пройдет 1-2 июня в парке «Сокольники». На мероприятии соберутся 10 тысяч волонтеров со всей страны, чтобы поделиться опытом реализации успешных инициатив и подвести промежуточные итоги Года добровольца в России", — говорится в сообщении.