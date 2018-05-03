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В Москве расцвел Петров крест
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В Москве расцвел Петров крест, исполняющий желания 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Алексей Захаринский для "Вечерней Москвы"
Этому редкому, удивительному и очень ядовитому растению приписывают множество целебных и мистических свойств
Урочище Заразы прячется в зарослях кустарников вниз по реке Незнайке — в поселении Марушкинское Новой Москвы. Именно там вчера и показались розовато-сиреневые цветки Петрова креста, получившего свое название за форму корневища.
Зеленых листьев у него нет: растение полностью лишено хлорофилла, так как питается Петров крест за счет дерева-хозяина. В нижней части, у самой земли, его белый толстый стебель покрыт крупными чешуйками, а выше — много цветков, которые плотно прижимаются друг к другу. А "селиться" любит в местах с большими перепадами высот. Об этом редком и таинственном растении рассказал житель ТиНАО, знаток лесных угодий новых округов, фотограф-натуралист Алексей Захаринский, которому и принадлежит находка.
— Обитает оно под землей, паразитируя на корнях лещины и ольхи, и только на 14-й или 15-й год чуть больше, чем на месяц, на поверхности земли появляются его цветоносные стебли, — объясняет Алексей. — Петров крест — растение малоизученное с научной точки зрения, известное больше народным целителям и знатокам различных поверий.
— В народной медицине он недаром называется царь-травой, — продолжает Алексей. — По мнению народных целителей, он помогает при бесплодии, простатите, заболеваниях печени, ожирении. Входит петров крест и в состав противораковых сборов. Однако эта трава сильно ядовита, и любое самолечение ею чрезвычайно опасно.
Алексей признается, что на себе целебные свойства этого растения не испытывал — как-то не доводилось. — Я же по лесам хожу, фотографирую. Там нагнулся, там присел — вот тебе и зарядка. Плюс воздух в лесу чистый, — говорит он. — Да и вообще народ сейчас утратил культуру лечения травами.
Что касается мистических свойств растения, по народным верованиям, оно может подарить своему обладателю способность находить клады. Недаром еще одно его название — Потаенница.
— Так что не обязательно ждать ночи на Ивана Купалу, чтобы отправиться искать цветок папоротника. Одолень-траву, по поверьям отгоняющую от человека нечистую силу и лихих людей, Петров крест также с успехом мог заменить. Популярностью пользовались носимые на теле амулеты из его корня. И нетрудно понять, почему. Молодые отростки корней отходят от основного корня, образуя крест, — рассказывает Алексей. Но сам "договор с нечистым" заключать не хочет.
— Я вот недавно сделал уникальное наблюдение, как ласка в Валуевском лесопарке за мышью охотилась, а та от нее в речку нырнула. Для меня это наблюдение — настоящий клад! И в лесу за каждым деревом — свой "клад", — говорит он.
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