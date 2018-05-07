В «Лужниках» заработали ещё четыре фонтана

Во время реконструкции территории спорткомплекса «Лужники» в Москве строители и архитекторы восстановили исторический облик 11 фонтанов, один был возведён заново. В 2018 году четыре из них сданы в эксплуатацию, сообщает портал «Дни.ру».
Как отметил руководитель Стройкомплекса Марат Хуснуллин, работы на восьми исторических фонтанах на Центральной аллее были завершены почти год назад.
«Шесть из них уже работают, ещё два временно отключены из-за подготовки «Лужников» к чемпионату мира по футболу», — сказал он.
В этом году введены в строй ещё четыре: например, в апреле запустили самый известный — «Каменный цветок».
Два реконструированных исторических фонтана начали работу у концертного зала «Россия».
«В тестовом режиме работает новый сухой фонтан между входным павильоном у метро Воробьёвы горы и многофункциональным плавательным центром», — рассказал Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что монтаж временных сооружений к ЧМ-2018 должны завершить к концу мая.
Также ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время ЧМ-2018.