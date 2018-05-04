Завтра москвичи смогут прийти на праздник цветения сакуры

Словом «сакура» в Японии называют цветущие декоративные сорта вишни (а также некоторые сливовые деревья). Впервые этот праздник японцы отметили ещё в далёком VIII веке. В наши дни о сакуре узнали и за пределами Страны восходящего солнца.

Москве праздник цветения сакуры пройдёт в субботу, 5 мая, в Бирюлёвском дендропарке. Праздник начнётся в полдень. Гости дендропарка смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, в числе которых будут уроки каллиграфии и восточной живописи. Также гости праздника смогут сделать фото в кимоно на фоне цветущей сакуры.

Между прочим, роща сакуры в столичном Бирюлёвском дендропарке оформлена в японском стиле и почти неотличима от подобных рощ в Стране восходящего солнца. Здесь проложена сеть извилистых дорожек и даже есть свой «сад камней». Так что увидеть восточные дива вы сможете, не выезжая из Москвы.