Ещё
Завтра москвичи смогут прийти на праздник цветения сакуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завтра москвичи смогут прийти на праздник цветения сакуры 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Словом «сакура» в Японии называют цветущие декоративные сорта вишни (а также некоторые сливовые деревья). Впервые этот праздник японцы отметили ещё в далёком VIII веке. В наши дни о сакуре узнали и за пределами Страны восходящего солнца.
В Москве праздник цветения сакуры пройдёт в субботу, 5 мая, в Бирюлёвском дендропарке. Праздник начнётся в полдень. Гости дендропарка смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, в числе которых будут уроки каллиграфии и восточной живописи. Также гости праздника смогут сделать фото в кимоно на фоне цветущей сакуры.
Между прочим, роща сакуры в столичном Бирюлёвском дендропарке оформлена в японском стиле и почти неотличима от подобных рощ в Стране восходящего солнца. Здесь проложена сеть извилистых дорожек и даже есть свой «сад камней». Так что увидеть восточные дива вы сможете, не выезжая из Москвы.
Вестник Бутова: последние новости
Школу-гигант возведут в Москве Москва снижает барьеры для участия в выборах мэра Активные москвичи выбирают имя для новой ветки метро
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно156
Россия отказалась от союзов с Китаем332
Найдено тело писателя Сергея Сакина24
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову146
Литва переименовала Грузию27
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение