Аукционы по шести торговым помещениям в ТПУ «Новохохловская» пройдут в столице

Шесть помещений под торговлю на территории транспортно-пересадочного узла «Новохохловская» будут сданы в аренду.

Как сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике, аукционы пройдут 07 мая.

Также в этот день в столице пройдет еще 15 аукционов на право аренды торговых площадей в четырех ТПУ («Измайловский парк», «Сити», «Варшавское шоссе» и «Волоколамская»).

Площадь всех выставляемых на аукцион объектов составляет от 20 до 220 квадратных метров. Там предприниматели смогут открыть мини-маркеты, кафе, булочные и другие предприятия торговли.