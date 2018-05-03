Аукционы по шести торговым помещениям в ТПУ «Новохохловская» пройдут в столице 

Шесть помещений под торговлю на территории транспортно-пересадочного узла «Новохохловская» будут сданы в аренду.
Как сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике, аукционы пройдут 07 мая.
Также в этот день в столице пройдет еще 15 аукционов на право аренды торговых площадей в четырех ТПУ («Измайловский парк», «Сити», «Варшавское шоссе» и «Волоколамская»).
Площадь всех выставляемых на аукцион объектов составляет от 20 до 220 квадратных метров. Там предприниматели смогут открыть мини-маркеты, кафе, булочные и другие предприятия торговли.