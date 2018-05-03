В Ханты-Мансийске в День Победы перекроют центральные улицы

В День Победы 9 мая в Ханты-Мансийске перекроют улицу Мира: от военкомата до улицы Крупской. Движение будет ограничено с 7:00 до 16:00.

Также в связи с ежедневными репетициями парада участок улицы Мира до улицы Лопарева с 29 апреля по 7 мая будет перекрыт с 10:00 до 12:00. А 8 мая репетиция парада продлится до 14:00.

9 мая праздничные мероприятия стартуют в 9:30. У входной группы Парка имени Бориса Лосева состоится торжественная церемония празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «9-й День ликующего Мая». В 10:10 по улице Мира пройдет «Бессмертный полк».