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Во время майских праздников на улицах Москвы работают около 40 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства
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Во время майских праздников на улицах Москвы работают около 40 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Спецтехника организации используется для обеспечения репетиций и проведения Парада Победы.
Около 40 тысяч человек и примерно 10 тысяч единиц спецтехники работают в усиленном режиме на улицах столицы во время майских праздников.
— Все городские службы в дни майских праздников работают в усиленном режиме. Задействовано около 40 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства и порядка 10 тысяч единиц спецтехники», — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что также спецтехника организации задействована в обеспечении репетиций и проведения Парада Победы на Красной площади, передает агентство городских новостей «Москва».
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