Во время майских праздников на улицах Москвы работают около 40 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства

Спецтехника организации используется для обеспечения репетиций и проведения Парада Победы.

Около 40 тысяч человек и примерно 10 тысяч единиц спецтехники работают в усиленном режиме на улицах столицы во время майских праздников.

— Все городские службы в дни майских праздников работают в усиленном режиме. Задействовано около 40 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства и порядка 10 тысяч единиц спецтехники», — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что также спецтехника организации задействована в обеспечении репетиций и проведения Парада Победы на Красной площади, передает агентство городских новостей «Москва»

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