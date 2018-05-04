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Власти Москвы проверили работу Wi‑Fi в метро
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Власти Москвы проверили работу Wi‑Fi в метро 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил качество работы Wi‑Fi в столичном метрополитене и остался доволен.
В пятницу мэр опубликовал в своем Instagram-аккаунте свою фотографию в вагоне метро с мобильным телефоном в руках.
«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в московском метро. Работает», — написал Собянин под фотографией.
Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев сообщил, что в Москве насчитывается около 24 тысяч точек доступа к Wi-Fi, что превышает показатель Гонконга.
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