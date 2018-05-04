Власти Москвы проверили работу Wi‑Fi в метро

В пятницу мэр опубликовал в своем Instagram-аккаунте свою фотографию в вагоне метро с мобильным телефоном в руках.

«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в московском метро. Работает», — написал Собянин под фотографией.