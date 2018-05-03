Вестибюль станции метро «Охотный ряд» открыли на вход в Москве после реконструкции

Южный вестибюль станции «Охотный ряд» Сокольнической линии Московского метрополитена открыли на вход для пассажиров после реконструкции, продолжаются работы по реставрации подуличного перехода, передает в четверг корреспондент РИАМО

После выполнения ремонтных работ потолки вестибюля выкрашены белой краской, стены станции и опорные столбы облицованы плиткой кремового цвета, отремонтированы лестничные сходы из подуличного перехода к турникетам метро.

«Реставрация и приспособление вестибюлей станций метрополитена и подземных переходных переходов, прилегающих к ним. Станция «Охотный ряд» южный вестибюль. Дата начала работ: четвертый квартал 2017 года. Дата окончания работ: третий квартал 2018 года», — говорится в объявлениях, размещенных на стенах подземного перехода.

По-прежнему остаются закрыты выходы из подземного перехода на улицы Охотный Ряд и Моховая, они заставлены металлическими ограждениями.