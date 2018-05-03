Ещё
Вестибюль станции метро «Охотный ряд» открыли на вход в Москве после реконструкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог

Вестибюль станции метро «Охотный ряд» открыли на вход в Москве после реконструкции 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Южный вестибюль станции «Охотный ряд» Сокольнической линии Московского метрополитена открыли на вход для пассажиров после реконструкции, продолжаются работы по реставрации подуличного перехода, передает в четверг корреспондент РИАМО.
После выполнения ремонтных работ потолки вестибюля выкрашены белой краской, стены станции и опорные столбы облицованы плиткой кремового цвета, отремонтированы лестничные сходы из подуличного перехода к турникетам метро.
«Реставрация и приспособление вестибюлей станций метрополитена и подземных переходных переходов, прилегающих к ним. Станция «Охотный ряд» южный вестибюль. Дата начала работ: четвертый квартал 2017 года. Дата окончания работ: третий квартал 2018 года», — говорится в объявлениях, размещенных на стенах подземного перехода.
По-прежнему остаются закрыты выходы из подземного перехода на улицы Охотный Ряд и Моховая, они заставлены металлическими ограждениями.
РИАМО: последние новости
Трамвайные пути Москвы оборудуют виброизоляционными матами Ограду Златоустовского монастыря нашли в Москве В Москве невозможно повторение такого смога, какой был в 2010 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе347
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США384
ЦБ резко повысил курс доллара107
Путин обойдется без кортежа123
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Летчики пытались спасти Су-30СМ
Армия
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
00:28
В городе зацвели яблони и груши
Новости Москвы
00:28
В Москве расцвел Петров крест
Новости Москвы
31:31
Фестиваль ГТО пройдет 5 мая
Новости Москвы
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение