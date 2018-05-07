Ещё
Турпоток в Москву вырос на майские праздники на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турпоток в Москву вырос на майские праздники на 20% 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Иностранный турпоток на майские праздники в Москву увеличился примерно на 20% в годовом выражении, сообщает Ростуризм.
Фото kubantv.ru
"Въездной турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники в этом году вырос примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом одним из ключевых аттракторов для интуристов стали проводимые в эти дни репетиции парада Победы, а также последующий праздник 9 мая", — подчеркивает Ростуризм.
Большинство иностранных туристов, посещающих столицу России, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. При этом туристы интересуются предстоящим парадом Победы и стремятся увидеть своими глазами прохождение воинских частей и военной техники.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил ранее, что в 2017 г. Москву посетили 21 млн иностранных граждан, столица заработала на туризме 700 млрд руб.
Вести Экономика: последние новости
Путин: ключевая задача - повышение доходов граждан Британия медлит с решением о таможенном союзе с ЕС AmCham: санкции бьют по США больше, чем по "РусАлу"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина549
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев182
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели293
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»180
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой978
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение