Турпоток в Москву вырос на майские праздники на 20% 

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Иностранный турпоток на майские праздники в Москву увеличился примерно на 20% в годовом выражении, сообщает Ростуризм.
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"Въездной турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники в этом году вырос примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом одним из ключевых аттракторов для интуристов стали проводимые в эти дни репетиции парада Победы, а также последующий праздник 9 мая", — подчеркивает Ростуризм.
Большинство иностранных туристов, посещающих столицу России, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. При этом туристы интересуются предстоящим парадом Победы и стремятся увидеть своими глазами прохождение воинских частей и военной техники.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил ранее, что в 2017 г. Москву посетили 21 млн иностранных граждан, столица заработала на туризме 700 млрд руб.