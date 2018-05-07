Турпоток в Москву вырос на майские праздники на 20%

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Иностранный турпоток на майские праздники в Москву увеличился примерно на 20% в годовом выражении, сообщает Ростуризм

"Въездной турпоток в Москву из-за рубежа на майские праздники в этом году вырос примерно на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом одним из ключевых аттракторов для интуристов стали проводимые в эти дни репетиции парада Победы, а также последующий праздник 9 мая", — подчеркивает Ростуризм.

Большинство иностранных туристов, посещающих столицу России, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. При этом туристы интересуются предстоящим парадом Победы и стремятся увидеть своими глазами прохождение воинских частей и военной техники.