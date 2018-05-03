Ещё
В городе зацвели яблони и груши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве зацвели яблони и груши 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Яблони и груши начали цвести на особо охраняемых природных территориях Москвы, во второй декаде мая зацветет сирень, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
"Сирень массово зацветет во второй декаде мая. Расцвели яблони и груши, цветет сакура", — рассказали в департаменте.
Кроме этого, практически на все природные территории прилетели кукушки, стрижи, ласточки и соловьи.
Как подчеркнули в пресс-службе, теплая погода в городе только набирает обороты, аномалии зафиксированы не были.
РИА Новости: последние новости
В Москве на некоторых участках снизят уровень вибрации от движения трамваев В Москве в день Победы запустят более десяти тысяч фейерверков В Москве появятся тематические карты и брелоки "Тройка" к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы88
Россияне побили рекорд бегства в США183
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов255
Полномочия Медведева передадут Кудрину1026
В Сирии разбился российский истребитель432
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение