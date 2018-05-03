Глеб Никитин считает возможным запустить станцию метро «Стрелка» 30 мая

Глеб Никитин. Объем законченных работ по договору о продлении линии нижегородского метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» по факту составляет 98%, сообщил журналистам в четверг врио губернатора Нижегородской области

«Сейчас основное — оформление документов. Это оформление документов будет длиться ближайшие недели. В моем представлении, никаких рисков для того, чтобы 30 мая уже запустить станцию, нет», — заявил врио губернатора.

Ранее в правительстве Нижегородской области говорили, что есть все условия, чтобы станция метро «Стрелка» открылась 30 апреля.

«С точки зрения открытия для пассажиров такого срока не было. Была задача закончить определенную совокупность строительно-монтажных работ и выполнить работы в соответствии с графиком производства работ. Эти задачи практически все выполнены», — пояснил Глеб Никитин.

«Когда я ставил задачу до 30 апреля обеспечить готовность верхнего строения пути и основных станционных помещений, эта задача была выполнена. Мы пустили поезд, то есть для выполнения графика движения все готово», — добавил он.