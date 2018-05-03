Москвичам предсказали похолодание и небольшие дожди на выходных

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о похолодании и дождях в Москве в эти выходные.

«И в субботу, и в воскресенье погода будет не столь безупречная, как сегодня и завтра [3 и 4 мая]», — цитирует Татьяну Позднякову РБК. По её словам, в ближайшие дни атмосферное давление будет падать, ожидается облачная погода с дождями.

В субботу, 5 мая, возможны локальные кратковременные дожди и грозы. В воскресенье, 6 мая, осадков должно быть меньше, так как ветер с юго-восточного сменится на северный. Днём в субботу температура воздуха составит 21-23 градуса выше ноля, а днём в воскресенье — 18-20 градусов.

7 мая в Москве возможен небольшой дождь. «Будет преобладать северо-восточный ветер, а при таком ветре всегда будет казаться, что на улице стало холоднее, чем было накануне», — рассказала синоптик.