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Москвичам предсказали похолодание и небольшие дожди на выходных
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Москвичам предсказали похолодание и небольшие дожди на выходных 

ИД «Собеседник» 55 минут назад
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о похолодании и дождях в Москве в эти выходные.
«И в субботу, и в воскресенье погода будет не столь безупречная, как сегодня и завтра [3 и 4 мая]», — цитирует Татьяну Позднякову РБК. По её словам, в ближайшие дни атмосферное давление будет падать, ожидается облачная погода с дождями.
В субботу, 5 мая, возможны локальные кратковременные дожди и грозы. В воскресенье, 6 мая, осадков должно быть меньше, так как ветер с юго-восточного сменится на северный. Днём в субботу температура воздуха составит 21-23 градуса выше ноля, а днём в воскресенье — 18-20 градусов.
7 мая в Москве возможен небольшой дождь. «Будет преобладать северо-восточный ветер, а при таком ветре всегда будет казаться, что на улице стало холоднее, чем было накануне», — рассказала синоптик.
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