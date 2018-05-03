Пассажиры метро смогут приобрести карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном 

Карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном появятся к ЧМ-2018 в столичной подземке. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы. На тематическом проездном билете будет изображен футбольный мяч, залетающий в ворота, и российский триколор.
Брелоки с функцией карты «Тройка» можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская» уже в начале мая. А в конце месяца в кассах метро появятся и карты.
По словам заместителя Мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, болельщики и туристы смогут приобрести карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном как памятные сувениры.