Пассажиры метро смогут приобрести карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном

Карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном появятся к ЧМ-2018 в столичной подземке. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы. На тематическом проездном билете будет изображен футбольный мяч, залетающий в ворота, и российский триколор.

Брелоки с функцией карты «Тройка» можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская» уже в начале мая. А в конце месяца в кассах метро появятся и карты.