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Пассажиры метро смогут приобрести карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном
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Пассажиры метро смогут приобрести карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном появятся к ЧМ-2018 в столичной подземке. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы. На тематическом проездном билете будет изображен футбольный мяч, залетающий в ворота, и российский триколор.
Брелоки с функцией карты «Тройка» можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская» уже в начале мая. А в конце месяца в кассах метро появятся и карты.
По словам заместителя Мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, болельщики и туристы смогут приобрести карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном как памятные сувениры.
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