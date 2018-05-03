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В метро появятся проездные с футбольным дизайном
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В метро появятся проездные с футбольным дизайном 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
К ЧМ-2018 в столичной подземке начнут продавать карты и брелоки «Тройка» с футбольным дизайном. Туристы и болельщики, которые посетят наш город во время ЧМ-2018, смогут приобрести необычный проездной в память о посещении столицы России.
Билеты с футбольным дизайном начнут продаваться уже в этом месяце. Тираж брелоков составит две тысячи экземпляров, а карт «Тройка» — 100 тысяч штук. На тематическом проездном билете будет изображен футбольный мяч, залетающий в ворота, и российский триколор.
Брелоки с функцией карты «Тройка» можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская» в начале мая. В конце месяца в кассах можно будет приобрести и карты.
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