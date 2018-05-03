Московский фестиваль волонтеров пройдет в конце июня

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . IV Московский фестиваль волонтеров состоится 30 июня в саду "Эрмитаж" в центре столицы. Как сообщили организаторы, традиционно на площадке фестиваля соберутся представители ведущих некоммерческих организаций Москвы, благотворительных фондов, социально-ответственного бизнеса. Участников ждут презентации новых благотворительных проектов, награждения и благодарности, мастер-классы и большой эстрадный концерт.

В этом году, объявленном президентом РФ Годом добровольца (волонтера), оргкомитет фестиваля, в который вошли многие известные и авторитетные представители общества, планирует сделать проект более масштабным с вовлечением различных слоев общества, организаций, общественных сил. Расширится и география проекта. Эстафета активностей пройдет в округах Москвы, где в течение лета состоится серия мероприятий под эгидой Московского фестиваля волонтеров.

Организует фестиваль автономная некоммерческая организация содействия социальной интеграции инвалидов «Доступ открыт». Это общественное движение единомышленников, которые видят людей с ограниченными возможностями здоровья равными себе и стремятся поддержать их желание стать полноценной частью общества.