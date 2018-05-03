Жаркая погода и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе в ближайшие выходные

Москве и Анатолий Цыганков. Подмосковье в ближайшие выходные ожидается жаркая погода с кратковременными дождями, температура будет выше нормы почти на 8 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра РФ

«Погода в Москве и Подмосковье стоит хорошая. Циклон ушел на восток от Москвы, другой циклон пока далеко у Греции , а мы между ними. С юга у региона гребень высокого давления, потому мы видим солнышко. До 9 мая, как мы прогнозируем, температура абсолютно летняя, выше нормы на 5-8 градусов. В субботу и воскресенье местами пройдут ливни и грозы», — сказал Цыганков.

По его словам, в ночь с 3 на 4 мая прогнозируется переменная облачность без осадков, температура воздуха составит от 9 до 12 градусов. Днем в пятницу, 4 мая, воздух вновь прогреется до 26 градусов. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Он добавил, что в субботу и воскресенье так называемое ухудшение погоды. Температуры останутся высокими. Ночью и днем в выходные облачно с прояснениями, местами дожди и грозы.

«Температура ночью на 5 мая составит от 7 до 12 градусов, днем в субботу воздух прогреется до 20-25 градусов. В ночь на 6 мая температура опустится до 7-12 градусов, а днем 6 мая составит 18-20 градусов. Южный ветер сменит направление на северо-западное со скоростью 6-10 метров в секунду, а при грозе до 17 метров в секунду», — уточнил Цыганков.

Он добавил, что с понедельника по среду (7-9 мая) в Московском регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 5-8 градусов, в центре столицы до 10 градусов. В дневные часы 7 и 8 мая прогнозируется 15-20 градусов тепла, в День Победы воздух прогреется до 19-24 градусов. По предварительным данным, на 9 мая осадков не прогнозируется.