Трамвайные пути защитят от шума и вибраций

Трамвайные пути в Москве защитят от шума и вибраций

Трамвайные пути в Москве , расположенные близко к жилым домам, в 2018 году оборудуют виброизоляционными матами, чтобы снизить на треть уровень шума и вибраций от проезжающих вагонов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе предприятия "МосгортрансНИИпроект".

"От движения трамваев возникает вибрация, которая может воздействовать на фасады зданий. Маты снизят эти вибрации. В будущем планируется применять виброизоляционные маты на участках, расположенных близко к жилым домам", — привела пресс-служба слова директора предприятия Александра Полякова.

По его словам, впервые виброизоляционные маты в столице уложили весной 2017 года на 100-метровом участке на Красноказарменной улице. После испытаний оказалось, что уровень вибрации удалось уменьшить на 30%. В этом году такие маты появятся на Новоспасском мосту и Большой Калитниковской улице на 3 км трамвайных путей. Их установка начнется в теплое время года.

В Москве действует программа капитального ремонта трамвайных линий, рассчитанная до 2020 года. За три года, согласно программе, должны быть обновлены более 60 км трамвайных линий.