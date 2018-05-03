В соседней Некрасовке стартует строительство спортивно-оздоровительного центра

Работы по строительству нового крупного объекта в Некрасовке могут начать уже в этом месяце. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М. Хуснуллин.

По его словам, кроме строительства самих станций «розовой» ветки метро идет еще очень трудоемкая работа по благоустройству территорий. Что касается станции «Некрасовка», то в мае будет закончено проектирование и стартует строительство крупного спортивно-оздоровительного центра. По словам Хусснулина, объект появится в соответствии с просьбами жителей

Ранее заммэра также отметил, что участок Кожуховской ветки Московского метрополитена от «Некрасовки» до «Косино» будет введен в эксплуатацию к концу этого лета.