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Москомархитектура утвердила проект реконструкции железнодорожной платформы Карачарово
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Москомархитектура утвердила проект реконструкции железнодорожной платформы Карачарово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Обилие стекла, металла и бело-оранжевая гамма в оформлении станут отличительными чертами нового архитектурного облика в стиле хай-тек платформы Карачарово Горьковского направления железной дороги.
Москомархитектура утвердила проект реконструкции. Строительство планируется завершить до конца текущего года.
— Вестибюли новой железнодорожной станции Карачарово будут полностью прозрачными, — сообщил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов. — Стеклянные павильоны накроет необычного вида крыша. Она будет повторять форму трамплина как символа скорости и движения.
Общая площадь платформы Карачарово составит более трех тысяч квадратных метров. На станции разместится пять удлиненных пассажирских платформ, 10 сквозных путей для пригородных электричек и скоростных поездов и еще два тупиковых. При этом пассажиры смогут пересесть в пригородных электропоездов на «Ласточки» Московского центрального кольца — переход между этими остановочными пунктами будет построен по принципу «сухие ноги». Кроме того, платформа Карачарово войдет в состав крупнейшего транспортно-пересадочного узла «Рязанское» площадью 14 тысяч квадратных метров, строительство которого планируется завершить у 2022 году. Там разместятся торговый комплекс с торговыми галереями, ресторанами и кафе, подземный паркинг, высотное офисное здание и апартаменты. ТПУ свяжет не только пригородные поезда и МЦК, но также метрополитен и наземный городской транспорт. В итоге Карачарово станет столичным мини-вокзалом, ведь станция будет конечной и начальной для маршрутов электропоездов четырех направлений.
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