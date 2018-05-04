Саратовцам рассказали, где бесплатно печатают портрет для «Бессмертного полка» 

В Саратове сканирование старых фотографий с изображениями фронтовиков и распечатка черно-белых портретов проводятся на Главпочтамте и в многофункциональном центре.
Напомним, 9 мая 2018 года в 15.00 в Саратове состоится ставшим традиционным патриотическое шествие «Бессмертный полк». Участники акции соберутся заранее в 14.00 на ул. Московская и пойдут с портретами погибших на фронтах Второй мировой войны от ул. им. Рахова В. Г. до ул. им. Степана Разина.
Любой желающий может присоединиться к шествию, заранее приготовив портрет своего предка, защищавшего Родину.
Кстати, бесплатно портреты фронтовиков печатаются в формате А4 (размер альбомного листа) по адресу: ул. Чапаева, д. 80 (Главпочтамт).