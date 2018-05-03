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Масштабные ограничения движения транспорта в Саратове планируются 8 мая
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Масштабные ограничения движения транспорта в Саратове планируются 8 мая 

САРАТОВ24 23 часа назад
В Саратове будет ограничено движение транспортных средств 8 и 9 мая, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне будут введены ограничения остановки, стоянки и движения транспортных средств 8 и 9 мая 2018 года.
Утром 8 мая будут перекрыты улицы в районе Театральной площади. В течение двух дней будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на участках улиц Московская, Кисилева и Челюскинцев, которые находятся вблизи Театральной площади.
С 14.00 срт до 16.00 срт 9 мая 2018 года также будет временно ограничено движение общественного транспорта на Чапаева от проспекта Кирова до Кутякова и Астраханской — от Большой Казачьей до Кутякова. Движение общественного транспорта будет организовано по Чапаева и Астраханской без остановки на Московской.
Подробный план перекрытия улиц можно посмотреть на сайте администрации Саратова.
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