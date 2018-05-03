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В Южном Бутове прошла акция «Миллион деревьев»
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В Южном Бутове прошла акция «Миллион деревьев» 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
28 апреля на территории между ул. Маршала Савицкого дом 21/1 и Маршала Савицкого дом, 30 управа района Южное Бутово совместно с КДП № 121 при поддержке Префектуры ЮЗАО организовали акцию "Миллион деревьев".
В мероприятии приняли участие депутаты Муниципального округа Южное Бутово, общественные советники главы управы, ученики и педагоги школы № 2109 и просто неравнодушные жители микрорайона. Общими усилиями были посажены 100 деревьев, среди которых дубы, вишня и жасмин. Весь день играла музыка, проходили мастер-классы по посадке деревьев и каждый участник мог бесплатно подкрепить свои силы бургерами и горячими напитками.
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