В Южном Бутове прошла акция «Миллион деревьев»

28 апреля на территории между ул. Маршала Савицкого дом 21/1 и Маршала Савицкого дом, 30 управа района Южное Бутово совместно с КДП № 121 при поддержке Префектуры ЮЗАО организовали акцию "Миллион деревьев".

В мероприятии приняли участие депутаты Муниципального округа Южное Бутово, общественные советники главы управы, ученики и педагоги школы № 2109 и просто неравнодушные жители микрорайона. Общими усилиями были посажены 100 деревьев, среди которых дубы, вишня и жасмин. Весь день играла музыка, проходили мастер-классы по посадке деревьев и каждый участник мог бесплатно подкрепить свои силы бургерами и горячими напитками.