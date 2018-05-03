Сакура расцвела в «Аптекарском огороде»

Сакура со склонов горы Фудзияма расцвела в «Аптекарском огороде»

Сакура со склонов горы Фудзияма расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Сакура со склонов горы Фудзияма расцвела на Весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде» в преддверии праздничного концерта в честь сезона сакуры «Оперетта и не только» 5 мая. Речь о самой настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев — вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезенной со склонов Фудзиямы. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010 г. Другие сакуры — у Субтропической оранжереи, в Саду плодовых деревьев и в Дальневосточном саду», — сказала О. Архипова.

Она подчеркнула, что цветение сакур в «Аптекарском огороде» вызвало небывалый ажиотаж среди жителей и гостей Москвы , из-за этого «Аптекарский огород» продлил работу на час — до 21:00. По ее словам, кроме вишни Саржента и вишни мелкопильчатой, в «Аптекарском огороде» произрастает еще один вид сакуры — вишня курильская, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами. Одну из сакур в апреле 2016 г. посадил ректор МГУ им. М. Ломоносова В. Садовничий

«Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения — от белоснежного до ярко-розового», — пояснила пресс-секретарь. Она также добавила, что сейчас на свежем воздухе цветут вишни, магнолии, крокусы, хохлатки, морозники, хионодоксы, волчья ягода, рододендрон, рябчики, пролески, форзиция, тюльпаны, нарциссы, верески, альпийские фиалки, ирисы. Скоро распустится миндаль. В тропиках — кувшинки, орхидеи, бананы, пальмы, папайя, манго, какао, хищные растения, папоротники, кофе.