Ещё
Найдены части ограды бывшего Златоустовского монастыря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Части ограды бывшего Златоустовского монастыря найдены в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: m24.ru
В Москве во время работ по благоустройству строители нашли остатки кирпичной кладки с элементами белого камня в Большом Златоустинском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.
"На данный момент открыто порядка 7 метров предполагаемой ограды Златоустовского монастыря — мы полагаем, что это не предел. Поскольку сейчас на месте работают археологи, вполне можно ожидать новых находок", — сказал глава ведомства Алексей Емельянов, передает Агентство "Москва".
Он также напомнил, что в начале апреля в ходе работ обнаружились интересные свидетельства жизни москвичей XVI-XVIII веков: шесть фрагментов белокаменных надгробий XVI–XVII веков, осколки сосуда из белой глины XVIII века и части чайника XVII века.
В предыдущие годы здесь уже находили надгробия и саркофаги. В результате столичные власти задумались о том, чтобы создать на территории бывшего монастыря лапидарий под открытым небом, где любой желающий мог бы изучить надписи на сохранившихся надгробиях.
Древний Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году. Каменная церковь на его месте появилась в 1479 году по указу Ивана III. К 1679 году на участке располагался храмовый комплекс из трех объектов: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. Монастырь неоднократно перестраивался. Снесли религиозный объект в 1933-м году. На месте церквей появились жилые дома в стиле конструктивизма.
До наших дней от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.
Ранее в апреле клад времен Ивана Грозного обнаружили на Пречистенке в строительной траншее при замене газовых коммуникаций. Десять монет были спрятаны в шахматной фигуре, выточенной из кости. Общая сумма находки — пять копеек. Из всего игрального набора археологам встретился только слон. Ученые думают, что такими же должны были быть и другие шахматы — с полостью внутри для хранения денег.
Москва24: последние новости
В центре Москвы перекроют несколько участков дорог из-за ночной репетиции парада Станцию метро "Внуково" могут построить в пешей доступности от аэропорта Трамвайные пути в столице защитят от шума и вибраций
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы87
Россияне побили рекорд бегства в США176
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов254
Полномочия Медведева передадут Кудрину1025
В Сирии разбился российский истребитель430
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение