Найдены части ограды бывшего Златоустовского монастыря

Части ограды бывшего Златоустовского монастыря найдены в Москве

Москве во время работ по благоустройству строители нашли остатки кирпичной кладки с элементами белого камня в Большом Златоустинском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

"На данный момент открыто порядка 7 метров предполагаемой ограды Златоустовского монастыря — мы полагаем, что это не предел. Поскольку сейчас на месте работают археологи, вполне можно ожидать новых находок", — сказал глава ведомства Алексей Емельянов, передает Агентство "Москва".

Он также напомнил, что в начале апреля в ходе работ обнаружились интересные свидетельства жизни москвичей XVI-XVIII веков: шесть фрагментов белокаменных надгробий XVI–XVII веков, осколки сосуда из белой глины XVIII века и части чайника XVII века.

В предыдущие годы здесь уже находили надгробия и саркофаги. В результате столичные власти задумались о том, чтобы создать на территории бывшего монастыря лапидарий под открытым небом, где любой желающий мог бы изучить надписи на сохранившихся надгробиях.

Древний Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году. Каменная церковь на его месте появилась в 1479 году по указу Ивана III. К 1679 году на участке располагался храмовый комплекс из трех объектов: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. Монастырь неоднократно перестраивался. Снесли религиозный объект в 1933-м году. На месте церквей появились жилые дома в стиле конструктивизма.

До наших дней от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.

Ранее в апреле клад времен Ивана Грозного обнаружили на Пречистенке в строительной траншее при замене газовых коммуникаций. Десять монет были спрятаны в шахматной фигуре, выточенной из кости. Общая сумма находки — пять копеек. Из всего игрального набора археологам встретился только слон. Ученые думают, что такими же должны были быть и другие шахматы — с полостью внутри для хранения денег.