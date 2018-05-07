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Сухая погода и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в День Победы
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Сухая погода и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в День Победы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
День Победы столица встретит сухой и комфортной погодой: днем столбики термометров покажут до 21 градуса тепла, а вечером, когда в городе пройдут праздничные салюты, ожидается до плюс 12 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«9 мая погода будет хорошая: днем плюс 19-21 градусов, а вечером, когда в столице будут проходить салюты — плюс 9-12 градусов. Дождей не будет, ожидается переменная облачность. Северо-восточный ветер 3-8 м/с», — сказал Е. Тишковец.
Он также уточнил, что атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба и будет слабо расти, что несколько выше нормы.
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