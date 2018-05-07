Сухая погода и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в День Победы

День Победы столица встретит сухой и комфортной погодой: днем столбики термометров покажут до 21 градуса тепла, а вечером, когда в городе пройдут праздничные салюты, ожидается до плюс 12 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«9 мая погода будет хорошая: днем плюс 19-21 градусов, а вечером, когда в столице будут проходить салюты — плюс 9-12 градусов. Дождей не будет, ожидается переменная облачность. Северо-восточный ветер 3-8 м/с», — сказал Е. Тишковец.

Он также уточнил, что атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба и будет слабо расти, что несколько выше нормы.