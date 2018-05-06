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Синоптики рассказали о погоде в Москве на День Победы
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на День Победы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В День Победы в Москве ожидается до +14 … +19°C, ветер будет западный, 3-8 м/с, атмосферное давление немного выше нормы — 750 мм ртутного столба. Осадков не предвидится. Такой прогноз сделали специалисты центра погоды «Фобос», передает НСН.
По данным синоптиков, в предстоящую субботу, 5 мая, в столице воздух прогреется до +24 … +26°C. Местами возможны кратковременные дожди, не исключены грозы и порывистый ветер. Ночью температура не опустится ниже +12 … +14°C.
А вот в воскресенье, 6 мая, станет чуть прохладнее: днем до +16 … +18°C, ночью +7 … +9°C. Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с.
В начале следующей недели в Москве будет тепло и без дождя. Днем 7 мая метеорологи прогнозируют до +22°C, 8 мая — до +24°C.
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