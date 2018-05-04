Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Температурный фон в День Победы будет выше климатической нормы, но возможно пройдут кратковременные дожди.
Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве в День Победы. Девятого мая в столице воздух прогреется до 19 градусов, что на 2-3 градуса выше многолетних температурных показателей.
В этот день возможны кратковременные теплые дожди. Прогноз еще будут уточнять, однако авиация для разгона облаков в режиме полной готовности. Окончательное решение о необходимости ее использования примут накануне, 8 мая.
По прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю температура также будет выше климатических норм, однако в субботу, 6 мая, в столице пройдут ливни с грозой, а наследующий день ожидается потепление.
ТК «Звезда»: последние новости
На центральной площади Самары прошла репетиция Парада Победы В Москве перекроют улицы в связи с ночной репетицией Парада В Москве 130 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет81
В Крыму задержали украинское судно383
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов59
Россия отказалась от союзов с Китаем302
Литва переименовала Грузию104
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение