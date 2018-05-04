Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Температурный фон в День Победы будет выше климатической нормы, но возможно пройдут кратковременные дожди.

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве в День Победы. Девятого мая в столице воздух прогреется до 19 градусов, что на 2-3 градуса выше многолетних температурных показателей.

В этот день возможны кратковременные теплые дожди. Прогноз еще будут уточнять, однако авиация для разгона облаков в режиме полной готовности. Окончательное решение о необходимости ее использования примут накануне, 8 мая.

По прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю температура также будет выше климатических норм, однако в субботу, 6 мая, в столице пройдут ливни с грозой, а наследующий день ожидается потепление.