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Новые ТПУ появятся в ЮВАО
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Новые ТПУ появятся в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 58 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
На станциях строящихся на территории ЮВАО линий метрополитена будут построены транспортно-пересадочные узлы.
Так, на базе станций Кожуховской линии столичного метрополитена на территории ЮВАО появятся ТПУ «Некрасовка», «Юго-Восточная» и «Рязанская». Кроме того, ТПУ «Косино» обеспечит пешеходную связь между строящейся одноименной станцией «розовой» ветки с действующей станцией «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро.
А на базе станций Большой кольцевой линии метро на территории нашего округа появится четыре ТПУ, которые свяжут БКЛ с радиальными направлениями железной дороги. Это ТПУ «Авиамоторная», «Печатники», «Текстильщики» и «Рязанская». При этом ТПУ «Рязанская» свяжет железнодорожную платформу Карачарово Горьковского направления, станции «Нижегородская» Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро и станцию «Нижегородская улица» Кожуховской ветки.
Строительство БКЛ метро, где откроют 31 станцию с 21 пересадкой, планируется завершить в 2021-2022 годах. Ее длина составит более 69 километров.
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