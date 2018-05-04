Новые ТПУ появятся в ЮВАО

На станциях строящихся на территории ЮВАО линий метрополитена будут построены транспортно-пересадочные узлы.

Так, на базе станций Кожуховской линии столичного метрополитена на территории ЮВАО появятся ТПУ «Некрасовка», «Юго-Восточная» и «Рязанская». Кроме того, ТПУ «Косино» обеспечит пешеходную связь между строящейся одноименной станцией «розовой» ветки с действующей станцией «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро.

А на базе станций Большой кольцевой линии метро на территории нашего округа появится четыре ТПУ, которые свяжут БКЛ с радиальными направлениями железной дороги. Это ТПУ «Авиамоторная», «Печатники», «Текстильщики» и «Рязанская». При этом ТПУ «Рязанская» свяжет железнодорожную платформу Карачарово Горьковского направления, станции «Нижегородская» Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро и станцию «Нижегородская улица» Кожуховской ветки.

Строительство БКЛ метро, где откроют 31 станцию с 21 пересадкой, планируется завершить в 2021-2022 годах. Ее длина составит более 69 километров.