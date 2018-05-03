Пассажиропоток поездов на МЦК с 29 апреля по 2 мая составил 776 тыс. человек

Об этом говорится в официальном сообществе МЦК в соцсети «ВКонтакте».

«С 29 апреля по 2 мая «Ласточки» перевезли 776 тыс. пассажиров. «Пиковым» днем стало 1 мая, когда услугами проезда воспользовались 210 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в апреле 2018 г. пассажиропоток поездов МЦК составил 10,7 млн человек, что на 22,5% больше, чем в апреле 2017 г.

«В минувшие выходные на «Площади Гагарина» мы нанесли: напольную навигацию на второй платформе; стрелки, обозначающие места входа-выхода из вагонов; пиктограммы, указывающие, где останавливаются вагоны с местами для проезда людей, передвигающихся в кресле-коляске. Планируем нанести такую напольную навигацию на всех платформах к началу чемпионата мира по футболу FIFA», — отметили в сообщении.