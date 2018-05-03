В ЮЗАО откроются новые автобусные маршруты

Конкурс на обслуживание 24 новых автобусных маршрутов проведут до конца мая. А запуск новых маршрутов планируется на конец осени этого года. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

"Из 24 маршрутов 13 пройдут по территории ЮЗАО, в ТиНАО. Остальные маршруты улучшат транспортное обслуживание населения в западных, юго-западных, северных, восточных и северо-восточных районов города. Транспорт будет курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами", — написано в сообщении.

По условиям конкурса перевозчики должны вывести на маршруты современные автобусы экологического класса не ниже «Евро-5» с системой видеонаблюдения, с кондиционером. В новых автобусах будет работать единая для города система оплаты проезда.

В Юго-Западном округе планируется ввести следующие маршруты:

— С13 (кольцевой маршрут от улицы Новаторов до Ленинского проспекта);

— С14 (от проезда Карамзина до центра госуслуг района Теплый Стан);

— № 446 (от торгового центра «Мега Теплый Стан» до Солнечной улицы);

— № 485 (от торгового центра «Мега Теплый Стан» до станции метро «Юго-Западная»);

— № 523 (от 5-го микрорайона Северного Бутова до железнодорожной станции Бутово);

— № 967 (от торгового центра «Мега Теплый Стан» до микрорайона Бутовские Аллеи);

— № 509 (от железнодорожной станции «Щербинка» до поселка Ерино);

— № 509к (от железнодорожной станции «Щербинка» до деревни Мостовское).