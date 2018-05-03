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Кожуховская линия метро может получить другое название
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Кожуховская линия метро может получить другое название 

Управа района Косино-Ухтомский 42 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Предложить свой вариант названия новой ветки подземки, которая сейчас обозначается на схеме метро, как розовая или «Кожуховская», смогут все желающие жители столицы. Сделать это можно будет на портале «Активный гражданин». Москвичи решат, оставить ли прежнее название ветки метро или же, например, переименовать ее в «Некрасовскую».
«Кожуховская» линия станет пятнадцатой по счету в московском метрополитене. В нее входит восемь станций и пятнадцать километров путей. Станции «Косино», «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская», расположены в Косино-Ухтомском районе. В конце лета этого года планируется запуск участка от «Косино» до «Некрасовки», а также открытие электодепо «Руднево», которое будет обслуживать поезда розовой линии.
Отметим, что розовый цвет для обозначения новой линии подземки выбрали жители столицы с помощью портала «Активный гражданин».
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