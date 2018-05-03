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В Красноярске на полтора года ограничат движение по ул. Горького
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В Красноярске на полтора года ограничат движение по ул. Горького 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на полтора года ограничат движение по одной из центральных улиц. Об этом сообщили в городской администрации.
С 10 мая 1018 по 31 декабря 2019 года будет ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от ул. Карла Маркса до ул. Горького, 19. Автомобилисты не смогут проехать по четной стороне дороги.
Кроме того, движение будет запрещено на участке от улицы Бограда до улицы Горького.
Перекрытие улицы связано с работами по реставрации домов Исторического квартала. Часть улицы Горького уже стала пешеходной в рамках этого проекта. Работы по благоустройству и ремонту фасадов планируется завершить до конца текущего года, а оставшееся время посвятят отделке помещений.
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