В аэропорту «Шереметьево» открылся новый терминал

Он начинает работу в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Пропускная способность открывшегося терминала «В» составляет 20 миллионов пассажиров в год или более четырех тысяч человек в час. Площадь здания превышает 100 тысяч квадратных метров. Терминал будет ориентирован на внутренние рейсы. Его оснастят системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту. Сообщение между новым терминалом и терминалами D, E, F, «Аэроэкспресс» организуют с помощью курсирующих автоматизированных поездов. Они будут отправляться каждые 4 минуты.