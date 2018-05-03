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В аэропорту «Шереметьево» открылся новый терминал
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В аэропорту «Шереметьево» открылся новый терминал 

Авторадио 48 минут назад
Фото: Москва центр
Он начинает работу в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Пропускная способность открывшегося терминала «В» составляет 20 миллионов пассажиров в год или более четырех тысяч человек в час. Площадь здания превышает 100 тысяч квадратных метров. Терминал будет ориентирован на внутренние рейсы. Его оснастят системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту. Сообщение между новым терминалом и терминалами D, E, F, «Аэроэкспресс» организуют с помощью курсирующих автоматизированных поездов. Они будут отправляться каждые 4 минуты.
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