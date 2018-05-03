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Москва запускает очередные автобусные полосы
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Москва запускает очередные автобусные полосы 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Новые участки выделенных полос для общественного транспорта ввели в столице сегодня, 3 мая. Общая длина новых участков составит всего 550 метров, однако они помогут улучшить движение автобусов сразу на 16 маршрутах.
«Ввод еще трех выделенных полос даже на таких небольших участках позволит наземному транспорту избежать задержек и сократить интервалы движения. В рамках ввода сети «Магистраль» новые выделенные полосы появляются не только на крупных магистралях, но и на участках небольшой протяженности, в тех местах, где приоритет общественного транспорта важнее всего. После запуска в столице будет функционировать 287,56 километра выделенных полос», — приводит портал mos.ru со ссылкой на руководителя московского Дептранса Максима Ликсутова.
Новые автобусные полосы начали работать на Конюшковской улице от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня, на Большой Серпуховской улице от дома 16 до дома 4/3, на улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.
На ближайшие два года запланирован ввод еще более 42 километров выделенок.
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