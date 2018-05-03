В Москве обустроят сквер рядом с Измайловским ЗАГСом

МОСКВА , 3 мая — РИА Недвижимость. В Москве обустроят сквер Молодоженов рядом с Измайловским ЗАГСом, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Как уточняется в нем, подрядчика для благоустройства сквера на 9-й Парковой улице выберут с помощью аукциона. Начальная стоимость контракта составляет 44 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 мая.

Победителю предстоит, в частности, устроить дорожно-тропиночную сеть из плитки. На выполнение контракта отводится не более 200 рабочих дней, указывается в сообщении.