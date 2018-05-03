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В Москве обустроят сквер рядом с Измайловским ЗАГСом
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В Москве обустроят сквер рядом с Измайловским ЗАГСом 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. В Москве обустроят сквер Молодоженов рядом с Измайловским ЗАГСом, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
Как уточняется в нем, подрядчика для благоустройства сквера на 9-й Парковой улице выберут с помощью аукциона. Начальная стоимость контракта составляет 44 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 мая.
Победителю предстоит, в частности, устроить дорожно-тропиночную сеть из плитки. На выполнение контракта отводится не более 200 рабочих дней, указывается в сообщении.
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