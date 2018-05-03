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Провоз велосипедов в подмосковных электричках будет бесплатным 2 недели
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Провоз велосипедов в подмосковных электричках будет бесплатным 2 недели 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Провоз велосипедов в пригородных электричках Московского железнодорожного узла будет бесплатным в течение двух недель, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
right"С 14 по 27 мая в любое время пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в электропоездах компании на территории Москвы и Московской области", — говорится в сообщении.
В нем напоминается, что правило бесплатного проезда действует в обычные дни с 11 до 16 часов дня и с 9 вечера до 6 утра. Акция по бесплатному провозу велосипедов в любое время направлена на поддержку велодвижения.
Для бесплатного провоза велосипеда пассажиру необходимо оформить в кассе или автомате билет с нулевой стоимостью на провоз велосипеда.
Ранее сообщалось о введении услуги «Велоопция». При добавлении опции к абонементу, не нужно приобретать разовые билеты на провоз велосипеда. Стоимость услуги составляет 300 рублей при покупке абонементов «Большая Москва» или «Ежедневно» на 1 месяц, 200 рублей — при покупке абонемента «Выходного дня» на 1 месяц.
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