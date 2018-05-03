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Грозы и порывистый ветер вернутся в столицу в выходные
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Грозы и порывистый ветер вернутся в столицу в выходные 

Москва24 38 минут назад
Фото: Москва24
Очередной грозовой фронт прорвется в Москву в субботу, 5 мая. Он принесет с собой прохладные воздушные массы, и температурный режим приблизится к майской норме, сообщает центр погоды «Фобос».
Синоптики рассказали, что 3 и 4 мая в столице ожидается +23… +24 градуса. А уже в выходные на погоду в регионе окажет влияние циклон с запада, облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди.
Во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье возможны локальные ливни с грозами и порывистым ветром. Воздух при этом прогреется до 22–24 градусов тепла. Но уже в воскресенье температура понизится, и днем в городе будет не выше плюс 17–19 градусов.
Ранее синоптики предупредили, что грозы с порывистым ветром и градом, которые прошлись по Москве 2 мая, могут возобновиться во второй половине дня 3 мая. Порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду. Специалисты назвали такую погоду характерной для начала мая.
В то же время 2 мая стало самым теплым днем в городе с начала года. Воздух прогрелся до 25,7 градуса выше нуля.
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