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В новой Москве к 2035 году организуют автобусные маршруты протяженностью 5,4 тыс. км
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В новой Москве к 2035 году организуют автобусные маршруты протяженностью 5,4 тыс. км 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
На территории новой Москвы к 2035 году протяженность всех автобусных маршрутов составит порядка 5,4 тысячи километров, а трамвайных линий — около 180 километров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
За последние два года в ТиНАО построено 119 остановок общественного транспорта, организовано 22 новых автобусных маршрута. До конца нынешнего года будут выставлены на конкурс еще 13 автобусных маршрутов в новой Москве, а до 2020 года к этому добавится еще девять маршрутов и 56 новых остановок.
«Суммарная протяженность автобусных маршрутов в новой Москве в 2035 году должна составить 5,4 тысячи километров. Для транспортного обслуживания населения ТиНАО планируется также строительство линий трамвая. К 2035 году их протяженность должна составить 178 километров. Работу и обслуживание трамваев обеспечат три трамвайных депо», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он напомнил, что ввод в эксплуатацию двух станций метро — «Румянцево» и «Саларьево» значительно сократил путь до центра столицы. Кроме того, за пять с половиной лет в ТиНАО построено 84 километра автодорог. В нынешнем году в новой Москве планируется ввести еще шесть станций метро.
«Сейчас в ТиНАО идут работы на десяти дорожных объектах. Строится 90 километров современных магистралей шириной по четыре-шесть полос с велодорожками и комфортными тротуарами. А до 2022 года планируется построить 280 километров», — отметил Жидкин, добавив, что в ближайшее десятилетие их протяженность увеличится вдвое.
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