Об этом «КИ» проинформировали на вокзале Курска. Поезд будет курсировать ежедневно с середины первой декады июля до начала сентября
Поезд N 563/564 Москва — Анапа будет отправляться с Курского вокзала Москвы с 7 июля по 29 августа в 0.40, следовать в тот же период через Курск (стоянка 8.13 — 8.53) и Касторную-Курскую (11.40 — 11.45) и прибывать в Анапу с 8 июля по 30 августа в 14.20. Обратный поезд N 563/564 Анапа — Москва будет уходить из Анапы с 8 июля по 30 августа в 19.25, следовать с 10 июля по 1 сентября через Касторную-Курскую (по отправлению, стоянка 23.35 — 0.10) и Курск (2.49 — 3.45) и прибывать на Курский вокзал Москвы в этот же период в 11.45.
Ранее «КИ» сообщали, что на проходящие через Курск поезда южного направления N 468/467 Смоленск — Адлер — Смоленск, N 110/109 Анапа — Москва — Анапа, N 84/83 Адлер — Москва — Адлер и на двугруппный поезд северного направления N 287/288 Воркута/Архангельск — Белгород — Воркута/Архангельск на летний период продажа билетов открыта с марта. По уточненной информации, поезд N 287/288 будет следовать через Курск в оба направления один раз в неделю по средам, начиная с 30 мая, а не с 6 июня, как сообщалось ранее.
Олег Столбецов