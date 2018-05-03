Открыта продажа билетов на дополнительный летний пассажирский поезд N 563/564 Москва — Анапа — Москва

Курские известия: последние новости

Как в Курске будет организовано движение 1 мая

В июне - начале июля на четыре рейса отменён пассажирский поезд N 360/359 Калининград - Адлер - Калининград, который следует через Курск

2 мая из Курска пойдут пригородные поезда в Колпны и Ливны