Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»

Метро «Внуково» могут построить в пешей доступности от аэропорта

Марата Хуснуллина. Будущая станция метро "Внуково" может быть построена в пешей доступности от одноименного аэропорта. Об этом говорится в сообщении столичного стройкомплекса со ссылкой на слова вице-мэра Москвы

"От станции метро "Внуково" до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком. Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти. Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего в 600-800 метрах, то есть фактически в пешей доступности", — сказал Хуснуллин.

Ранее Москомархитектура сообщала, что проект по планировке территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта "Внуково" планируется утвердить в 2019 году.

Власти Москвы планировали запустить новый участок этой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" этим летом. Новый участок пройдет от действующей станции "Раменки" до станции "Рассказовка". На нем разместится семь новых станций метро — "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы.