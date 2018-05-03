Активные граждане решат, как назвать новую ветку метро

На портале «Активный гражданин» уже обсуждали судьбу новой, пятнадцатой ветки московского метро, и выбрали розовый цвет для ее обозначения на схемах метрополитена. Теперь участникам проекта предстоит решить, как будет именоваться линия с рабочим названием «Кожуховская».

Московский метрополитен по праву можно назвать сердцем столицы, ее кровеносной системой. В ближайшее время в эксплуатацию введут новую, пятнадцатую линию, которая, по решению активных граждан, на карте будет обозначена розовым цветом. Проект Кожуховской линии был разработан еще в 80-ых годах, планировалось, что маршрут новой ветки пройдет через присоединённые в то время к Москве земли нового района Кожухово. С тех пор первоначальную концепцию хорды несколько раз пересматривали, теперь по финальному плану строительства линия соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться в Люберецких Полях.

Стоит ли сохранить рабочее название пути — «Кожуховская», или переименовать в «Некрасовскую», спросят у горожан. Участники нового голосования смогут выбрать между этими двумя названиями или предложить собственный вариант обозначения для линии метро, которая откроется уже в этом году.

Вопрос о переименовании розовой ветки возник не случайно, много времени прошло с момента разработки первоначального проекта скоростной хорды, многое изменилось в столице. Сейчас в метро есть одноименная станция на Люблинско-Дмитровском участке, новая же линия уже никак не связана с районом Кожухово и даже к нему не ведет. Есть опасения, что в будущем такое несоответствие может привести к путанице и усложнить навигацию.

В перспективе «Кожуховская» станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в Москве. На участке длиной более 15 километров планируется расположить 8 станций («Нижегородская», «Стахановская» «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка»). Две из них станут пересадочными: «Нижегородская» — на Третий пересадочный контур (ТПК) и «Косино» — на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки. Для технического обслуживания, ремонта и стоянки поездов Кожуховской линии построят собственное электродепо. Оно сможет принимать на ночной отстой 31 состав.