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Пассажиры электричек ЦППК смогут бесплатно провозить велосипеды с 14 по 27 мая
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Пассажиры электричек ЦППК смогут бесплатно провозить велосипеды с 14 по 27 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Пассажиры электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут бесплатно провозить велосипеды с 14 по 27 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.
«С 14 по 27 мая пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в электропоездах компании на территории Москвы и Московской области. ЦППК поддерживает мероприятия, направленные на развитие велодвижения — «Московский велопарад» и акцию «На работу на велосипеде». В этом году компания предоставляет возможность в течение двух недель бесплатно перевозить велосипеды на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что опция бесплатного провоза велосипеда действует ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Пассажир может взять с собой не более одного велосипеда. Для этого в кассе или билетопечатающем автомате необходимо оформить проездной документ с нулевой стоимостью.
В пресс-службе напомнили, что также с 1 августа 2016 г. ЦППК ввела услугу «Велоопция». Добавив ее к своему абонементу, пассажиру больше не нужно будет приобретать разовые билеты на провоз велосипеда. Стоимость услуги составляет 300 руб. при покупке абонементов «Большая Москва» или «Ежедневно» на один месяц, 200 руб. — при покупке абонемента «Выходного дня» на один месяц.
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