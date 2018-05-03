Пассажиры электричек ЦППК смогут бесплатно провозить велосипеды с 14 по 27 мая

Пассажиры электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут бесплатно провозить велосипеды с 14 по 27 мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

«С 14 по 27 мая пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в электропоездах компании на территории Москвы Московской области . ЦППК поддерживает мероприятия, направленные на развитие велодвижения — «Московский велопарад» и акцию «На работу на велосипеде». В этом году компания предоставляет возможность в течение двух недель бесплатно перевозить велосипеды на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что опция бесплатного провоза велосипеда действует ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Пассажир может взять с собой не более одного велосипеда. Для этого в кассе или билетопечатающем автомате необходимо оформить проездной документ с нулевой стоимостью.

В пресс-службе напомнили, что также с 1 августа 2016 г. ЦППК ввела услугу «Велоопция». Добавив ее к своему абонементу, пассажиру больше не нужно будет приобретать разовые билеты на провоз велосипеда. Стоимость услуги составляет 300 руб. при покупке абонементов «Большая Москва» или «Ежедневно» на один месяц, 200 руб. — при покупке абонемента «Выходного дня» на один месяц.