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Тематические транспортные карты «Тройка» и брелоки поступят в кассы метро к ЧМ-2018
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Тематические транспортные карты «Тройка» и брелоки поступят в кассы метро к ЧМ-2018 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В кассах Московского метрополитена появятся посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года карты «Тройка» и брелоки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
К чемпионату мира по футболу в метро появятся карты и брелоки «Тройка» уникального дизайна. На новых транспортных картах на фоне цветов флага России — хозяйки чемпионата будет изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот.
М. Ликсутов отметил, что тематические карты «Тройка» появятся во всех кассах метро в конце мая. Их тираж составит 100 тысяч штук.
Футбольные брелоки «Тройки» поступят в сувенирные витрины на стойки «Живое общение» и в сувенирные магазины на «Трубной» и «Маяковской» в начале мая ограниченным тиражом 2 тысячи штук, — заключил заместитель Мэра.
Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, находятся на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
Фото взято: http://www.ugorizont.ru/wp-content/uploads/sites/39/2017/02/rJdqlyo5vvI-1024x522.jpg
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