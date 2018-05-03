Ещё
Улицы Москвы украсят портретами ветеранов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицы Москвы украсят портретами ветеранов 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Ко Дню Победы столицу украсят более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«В честь празднования 73-й годовщины Победы город украсят более 2300 декоративных тематических конструкций. Это не только плакаты, но и композиции из флагов, а также звезды с надписью: «Москва — город-герой». По вечерам на зданиях будут включать праздничную подсветку, а часть домов осветят зенитными прожекторами», — сказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Поздравительные плакаты разместят рядом с остановками общественного транспорта в центре Москвы, на киосках «Мосгорпечать», на территориях аэропортов и вокзалов и в других местах.
Также на фасаде Центрального телеграфа и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате будут транслировать праздничные видеоролики.
Каховка: последние новости
9 мая состоится праздничная концертная программа "Весна 45-года" Число необходимых для регистрации кандидата в мэры Москвы подписей снижено вдвое Фильмы о войне покажут на здании Манежа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель257
Полномочия Медведева передадут Кудрину822
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка79
Еще один мессенджер заблокируют в России214
Пока вы спали: 103 года строгого режима25
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение