Улицы Москвы украсят портретами ветеранов

Ко Дню Победы столицу украсят более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«В честь празднования 73-й годовщины Победы город украсят более 2300 декоративных тематических конструкций. Это не только плакаты, но и композиции из флагов, а также звезды с надписью: « Москва — город-герой». По вечерам на зданиях будут включать праздничную подсветку, а часть домов осветят зенитными прожекторами», — сказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Поздравительные плакаты разместят рядом с остановками общественного транспорта в центре Москвы, на киосках «Мосгорпечать», на территориях аэропортов и вокзалов и в других местах.